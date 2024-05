Pioli sulla fase difensiva: "Non manca né un centrocampista né un difensore, ma non abbiamo un centrocampista con caratteristiche difensive"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa per commentare la sfida tra Milan e Cagliari, valida per la 36esima giornata di Serie A e terminata 5-1.

Altro gol subito...

"Non manca né un centrocampista né un difensore. La fase difensiva dipende da organizzazione, da attenzione e voglia di sacrificarsi e probabilmente in queste tre cose qualcosa non è funzionato. Responsabilità mia sicuramente perché su alcune cose non siamo così precisi, come sul gol di oggi... C'è un po' tutto di queste cose qua. Però che siamo una squadra votata per caratteristiche dei giocatori alla fase offensiva sì, anche perché non abbiamo un centrocampista con caratteristiche difensive".