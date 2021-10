Pioli sulla formazione anti Torino: "Theo può fare uno spezzone. Ibra e Giroud ancora non al 100%. In porta gioca Tatarusanu"

Stefano Pioli durante la conferenza stampa di presentazione del match contro il Torino, ha parlato dei dubbi di formazione e dei possibili recuperi di alcuni infortunati. Pioli ha dichiarato: “Se oggi Theo Hernandez si allenerà con la squadra ci sarà domani, anche se non dall'inizio. Franck Kessie sta bene ed è a disposizione. Ciprian Tatarusanu sta crescendo, ha giocato poco ma sta facendo delle belle prestazioni. Antonio Mirante è un po' indietro di condizione, domani giocherà Tatarusanu. Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud non sono al 100% ma la cosa più importante è che diano continuità sia in allenamento che in partita”.