Pioli sulla formazione: "Domani mattina farò le scelte, oggi stavano tutti bene"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Milan soffermandosi anche sulle scelte di formazione: "Le scelte le farò domani mattina nell'ultima rifinitura. Oggi mi è sembrato che stessero tutti bene, questo è importante. Per le rotazioni le avevo già preparate in precedenza ma le partite mi diranno come interpretarle di volta in volta".