Pioli sulla prestazione: "Possiamo giocare meglio, ma la crescita caratteriale ci permette di superare questi ostacoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo del Milan contro il Verona, Stefano Pioli ha parlato così della prestazione: "So che possiamo giocare meglio, ma lo sanno anche i ragazzi, ma la crescita caratteriale è importante e ci permette di superare ostacoli difficili come questi. Speriamo di poter recuperare qualche e enregia e anche qualche giocatore: ci aspetta un periodo importante, di gare che non dico che saranno decisive per tutta la stagione, ma ci andiamo vicino".