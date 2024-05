Pioli sulla vicenda Allegri: "Nel nostro ambiente sempre esagerate tutte le cose: i complimenti come le critiche"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, in programma sabato 17 alle 20.45 allo stadio "Olimpico - Grande Torino".

Come commenta la vicenda Allegri?

"È sempre difficile giudicare da lontano. Allegri ha vinto tantissimo, è un grande allenatore. Sappiamo che per il ruolo che abbiamo dobbiamo gestire certi tipi di aspettative e di pressioni. Poi sono sempre esagerate tutte le cose nel nostro ambiente, i complimenti come le critiche".

Un voto a lei e alla squadra?

"No. Abbiamo fatto sicuramente un campionato migliore dell'anno scorso, ma una Europa peggiore dell'anno scorso".

Si sente protetto dai suoi dirigenti?

"Col Club ho sempre avuto un gran rapporto e sarà così fino alla fine, poi ognuno fa quello che deve fare".