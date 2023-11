Pioli sulle condizioni di Bennacer: "Sta bruciando le tappe. Farà un'altra settimana con noi, poi..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, visibile su DAZN e Sky Sport domani sera alle ore 20:45, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato così di Ismael Bennacer. Di seguito la sua risposta alla domanda "Come sta Bennacer? Si è allenato con voi negli ultimi giorni..."

"Sta bene, non ha avuto intoppi e sta bruciando le tappe. Farà un'altra settimana con noi e poi magari tornerà a disposizione". Così l'allenatore rossoneri si è esposto sui tempi di recupero del centrocampista algerino, che è rimasto fermo ai box per sei mesi dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato nell'Euroderby d'andata della passata stagione. Si avvicina sempre di più il ritorno in campo dell'algerino, uno dei titolarissimi di questa squadra.