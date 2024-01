Pioli sulle critiche: "Siamo stati noi ad alzare le aspettative". E poi scherza sulla corsa scudetto...

Nell'intervista rilasciata a DAZN, Stefano Pioli ha commentato così le critiche ricevute dalla sua squadra: "Non sono permaloso. Siamo stati noi ad alzare le aspettative dopo il lavoro fatto negli ultimi anni. Quando non raggiungi certi obiettivi ci sono le critiche. Bisogna cercare sempre di migliorare. La stagione è ancora lunga".

Pioli ha poi detto la sua sulla corsa scudetto e sulla classifica: "Toglietici dalla lotta scudetto (sorride, ndr). Noi dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi. Noi abbiamo un obiettivo chiaro: abbiamo fatto un discreto girone di andata, ora vogliamo fare un ottimo girone di ritorno. Non sarà facile, dobbiamo pedalare, ma pensiamo solo alla prossima partita, ad Udine non è mai stata facile per noi. La nostra classifica? Potevamo avere qualche punto in più. Paghiamo quelle quattro gare in cui abbiamo fatto solo due punti, non giocando male. Ma non guardiamo al passato, guardiamo al presente e al futuro. Possiamo dire la nostra in campionato e in Europa League".