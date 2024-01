Pioli sulle ombre: "Abbiamo pagato tanto la ripresa dopo la seconda sosta dove in 4 partite abbiamo fatto solo 2 punti "

Empoli-Milan, sfida valida per l'ultima giornata del girone d'andata di campionato e in programma domani alle 12:30 a Empoli, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Serie A, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Quali sono state le ombre più preoccupanti di questo girone d'andata? "Il non vincere da tanto tempo in trasferta. Poi abbiamo pagato tanto la ripresa dopo la seconda sosta dove in 4 partite abbiamo fatto solo 2 punti pur avendo possibilità di vincere. Quelle 4 partite hanno penalizzato la nostra classifica. Dobbiamo avere bene in testa che dobbiamo fare un girone di ritorno nettamente superiore".