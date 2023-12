Pioli sulle parole di Maldini: "Sempre riconoscente a lui e Massara, ma non mi sento solo"

vedi letture

In merito alle dichiarazioni rilasciate da Paolo Maldini a Repubblica, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Come commenti le parole di Maldini?

"Nessun commento su quello che ho detto. Sarò sempre riconoscente a lui e Massara per avermi portato al Milan. Ora però non posso non usare tutte le mie energie per motivare i miei giocatori e provare a vincere domani. Io non sono solo, sono sempre sostenuto dal club. Ora il pensiero è vincere domani".

Avvertite la mancanza di Maldini e Ibra?

"Ho già detto che non mi sento solo. Chiaramente le risposte dobbiamo darle sul campo".