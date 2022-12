Pioli sullo scudetto: "Vittoria arrivata in anticipo rispetto a quello che ci aspettavamo. 2022 anno pieno di soddisfazioni"

MilanNews.it

In merito allo scudetto vinto nella scorsa stagione, Stefano Pioli ha dichiarato a "I re del calcio", trasmissione che andrà in onda il 29 dicembre alle 23.45 su Italia Uno: "È chiaro che siamo arrivati a questa prestigiosa vittoria in anticipo rispetto ai tempi perché la volontà del club era quella di investire su giocatori soprattutto giovani, quindi magari ci aspettavamo di arrivare a vincere un po’ più tardi, invece noi siamo riusciti quasi subito quindi è chiaro che per me e per noi il 2022 è stato un anno veramente importante e pieno di soddisfazioni" riporta sportmediaset.it.