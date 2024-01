Pioli svela un retroscena con Kjaer: "Mi ripete spesso che..."

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la fase difensiva del suo Milan:

Contro la Roma sono stati subiti troppi tiri in porta? Dipende dai centrocampisti più adatti a costruire che a interdire? "Credo che la squadra debba lavorare insieme nella fase difensiva. Ho rivisto la partita insieme a Reijnders ed Adli, hanno fatto una grande partita in fase difensiva, prendendo sempre gli inserimenti e coprendo le zone che volevamo coprire. Solo nell'occasione del rigore si sono aperti troppo prima, concedendo il passaggio verticale su Lukaku. Hanno lavorato bene. La fase difensiva va fatta di squadra, dobbiamo essere disposti a sacrificarci e a comunicare, questo serve anche per la partita di domani".

Gli ottimi numeri del Milan con Kjaer: "Li conosco molto bene questi numeri perché il ragazzo me li ripete spesso (ride, ndr). Ci dicono che è un leader, Simon è un leader emotivo, tecnico. Sa parlare bene e tanto, sa prendere la posizione. Per quanto riguarda il futuro è troppo presto per parlare del futuro di ciascuno di noi".