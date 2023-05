Pioli: "Testa solo alla Lazio, poi penseremo al derby. La Champions è una cosa a parte"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia del match contro la Lazio, Stefano Pioli ha parlato così dei prossimi impegni del Milan contro i biancocelesti in campionato e contro l'Inter in Champions League: "Dobbiamo pensare solo alla prima, poi ci sarà tempo per preparare la successiva. Domani è molto importante, c'è concentrazione massima per la Lazio. Loro sono secondi in classifica, hanno avuto uno slancio dopo l'uscita dall'Europa. Se il risultato contro la Lazio potrebbe condizionare poi l'impegno in Champions? No perchè la Champions è una cosa a parte. Ora pensiamo alla Lazio, poi penseremo al derby".