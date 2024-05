Pioli: "Theo non si è allenato. Se riuscirò, farò giocare tutti in queste ultime due partite"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, in programma sabato 17 alle 20.45 allo stadio "Olimpico - Grande Torino".

Come si motivano i giocatori ad obiettivi raggiunti?

"È stata una buona settimana finalmente, perché non vincevamo da tanto tempo... Siamo più sereni e credo che la serenità ci possa aiutare a rendere al meglio domani, quindi mi aspetto una prestazione di livello anche per la voglia che abbiamo di chiudere bene il campionato".

Che tipo di Milan vedremo?

"Oggi non si è allenato Theo che ha avuto un attacco influenzale, quindi vedrò se farà in tempo a recuperare per domani. Se riuscirò, farò giocare tutti in queste ultime due partite".

Come vive quelli che potrebbero essere i suoi ultimi giorni a Milanello?

"Chi? Giroud e Kjaer? (ride, ndr). Cerco di non pensarci. Poi mi incontrerò col club a fine stagione, faremo le nostre valutazioni. Fino ad allora cerco di essere concentrato per aiutare la squadra, poi eventualmente certe emozioni le conoscerò vivendole".