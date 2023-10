Pioli: "Tonali? Se prima gli volevo bene 10 ora gliene voglio 100. Sarò sempre al suo fianco"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa pre Milan-Juventus mister Pioli ha un pensiero anche per Sandro Tonali.

Cosa pensi del caso delle scommesse? "Siamo rimasti sorpresi e scioccati da questa situazione. Io so le cose tramite quello che voi scrivete, non ci sono ancora situazioni così ufficiali. È chiaro che il nostro pensiero va a Sandro che è stato un giocatore nostro fino a poco tempo fa. Non lo voglio giudicare per quello che eventualmente ha commesso. Mi piacerebbe giudicarlo per come riuscirà a superare questo momento, per la la voglia che avrà nel voler trasformare questa situazione negativa in qualcosa di positivo per lui e magari che possa diventare un esempio. Se a Sandro volevo bene 10 ora gli voglio bene 100. Sarò sempre al suo fianco e proverò ad aiutarlo, altre cose in questo momento non mi sento di dirle".