Pioli torna al centrocampo a tre: Loftus e Reijnders mezzali contro la Roma

Stefano Pioli è pronto a varare una nuova riforma tattica nella gara di questa sera tra Milan e Roma a San Siro. Dopo aver interpretato le ultime partite con un centrocampo a due infatti e l'ausilio del trequartista, spesso Loftus-Cheek spostato più avanti, il tecnico rossonero è pronto a investire ancora sul centrocampo a tre.

Adli sarà promosso in cabina di regia mentre al suo fianco, ad agire come mezzali, ci saranno da una parte Loftus-Cheek e dall'altra Reijnders che si confermerà impiegato in tutte le partite della stagione in corso. Pronti dalla panchina sicuramente Yunus Musah ma eventualmente anche Filippo Terracciano e Kevin Zeroli.