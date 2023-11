Pioli torna sull'Udinese: "Abbiamo deluso i tifosi: se ci hanno fischiato vuol dire che abbiamo fatto davvero male"

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Psg, è tornato sulla disfatta in casa contro l'Udinese di sabato scorso, culminata con la bordata di fischi dei tifosi rossoneri alla squadra. La risposta del tecnico: "Il sentimento prevalente dentro noi è quello di rivalsa e dimostrare che non siamo quelli di sabato. Abbiamo deluso i tifosi che ci hanno sempre sostenuto e se ci hanno fischiato vuol dire che abbiamo fatto veramente male: di questo siamo consapevoli. Soprattutto per questo abbiamo l'occasione per tornare a giocare da Milan"