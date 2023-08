Pioli, tra il nuovo ruolo e le aspettative. Il pensiero di Di Gennaro

Stefano Pioli sarà uno degli osservati speciali di questa stagione: l'allenatore rossonero ha un ruolo più a tutto tondo e lo ha già sperimentato nel mercato in corso. Antonio Di Gennaro, ex calciatore di Serie A e per un breve periodo vice allenatore del Milan, è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport in merito alle vicende rossonere e ha parlato di Pioli. Questo il suo giudizio: "Stefano è un allenatore, poi è normale che possa incidere anche sulle scelte di mercato. Come lo ha fatto fino a quando c’erano Maldini e Massara. Il lavoro però di Pioli è quello sul campo. È lì che lui viene giudicato…A me sembra normale che l’allenatore, in sintonia al management, debbano decidere.

La sinergia con la società è fondamentale. Ora certamente Pioli è ancora più una figura di riferimento per questa società, è il tecnico che ha riportato il Milan a certi livelli. E ora il club vuole alzare ancora l’asticella anche se lo scorso anno si è raggiunta la semifinale di Champions. Dopo l’addio di Tonali sono arrivati giocatori funzionali al suo modo di giocare. Ora ha varie alternative, ha centrocampisti che possono arrivare al gol, esterni che sanno creare superiorità numerica. Ha tutto per fare un grande Milan"