Pioli: "Tutti davano percentuali di vittoria più alte ad altre squadre, io lo dicevo ogni giorno ai miei giocatori. Dobbiamo ringraziare chi non credeva in noi"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stato protagonista dello speciale 'I Re del calcio' in onda su SportMediaset e si è così espresso su come stimolava i suoi giocatori nella corsa Scudetto della passata stagione: "Ci siamo sempre 'disinteressati' di quello che dicevano fuori. Ti dico che facevo leva sulle motivazioni dei giocatori: anche quando si vinceva, tutti davano come percentuali di vittoria più alte altre squadre, io lo dicevo ogni giorno ai miei giocatori. Devo dire grazie a che non credeva in noi perché ci ha dato sempre qualcosa in più per raggiungere questo grande obiettivo".