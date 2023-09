Pioli verso il derby: "Pensiamo solol a quello di domani. Per vincere bisogna giocare bene"

vedi letture

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa sul match di domani contro l'Inter: "Se pensiamo solo alla partita di domani? Sicuramente. Abbiamo iniziato bene sia noi che loro. Vogliamo continuare così. Non mi interessa niente degli ultimi derby, ma mi interessa solo domani. Altrimenti potremmo dire dello Scudetto vinto e non vinto dall'Inter. Conta solo mettere in campo le soluzioni per fare il nostro gioco. Qual è il punto di forza del Milan e dell'Inter? Te lo dirò domani dopo la partita. Servirà una partita di alto livello perchè per vincere il derby bisogna giocare bene".