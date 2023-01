Pioli verso il derby: "Servirà una grande prestazione, dobbiamo alzare il nostro livello"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito al match di domani contro l'Inter, valido per la Supercoppa italiana, Stefano Pioli ha dichiarato in conferenza stampa: "C'è un trofeo in palio. Affrontiamo i nostri rivali, contro loro sono sempre state partite energiche, quindi servirà una grande prestazione. E' un match importante. Abbiamo la possibilità di vincere un altro trofeo, vorrebbe dire dare continuità al percorso che abbiamo iniziato. Sappiamo che l'ultima settimana non è stata delle migliori, ma domani è una partita a sè, come lo sono tutti i derby. C'è un trofeo in palio e questo aumenta il livello della partita. E quindi dobbiamo aumentare il nostro livello".