Pioli verso il PSG: "Abbiamo solo un risultato a disposizione"

vedi letture

Intervenuto così nel post partita di Milan-Udinese, queste le parole dell'allenatore rossonero in vista del prossimo, ravvicinato impegno in Champions: "Dovremo affrontarli bene e con un solo risultato utile per noi. Ci aspetta una partita difficile ma lo sappiamo, servirà fare una grande gara sotto tutti i punti di vista. Dopo una delusione così in campionato, meglio affrontare subito una sfida del genere".