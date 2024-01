Pioli verso l'Udinese: "Cosa cambierei dell'andata? Sono tante le cose che potevamo fare meglio"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Udinese, Stefano Pioli ha dichiarato sulla sfida contro i bianconeri:

Udinese-Milan, tabù da sfatare. Ad Udine non vinciamo dal novembre 2020: "Conta solo la partita di domani, non quello che abbiamo fatto in passato contro di loro. Siamo squadre diverse. Loro stanno bene, ma stiamo bene anche noi. Due squadre che proveranno a superarsi".

Le difficoltà del Milan in trasferta: "Il Milan deve fare più punti possibili, vogliamo questo da ogni singola partita. Non ci sono partite di provincia o partite di cartello. Esistono partite da tre punti e domani vogliamo tornare a casa col bottino pieno".

Cosa cambierebbe rispetto all'andata? "Sono tante le cose che potevamo fare meglio".