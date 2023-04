Pioli verso la Roma: "In casa subisce pochi gol e davanti ha gente che può fare gol in qualsiasi momento. Sui calci piazzati..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sulla Roma e sulle sue abilità sui calci piazzati: "Cosa mi preoccupa della Roma? Per 7 partite in casa nel 2023 non ha subito gol e ha giocatori davanti che possono far gol in qualsiasi momento. Noi dovremo provare a tenere il controllo della gara. Come marcare sui calci piazzati la Roma? Noi facciamo una difesa mista. Abbiamo visto gli errori dell'andata, ma non è solo un nostro difetto o errore che può decidere queste situazioni. La Roma ha fatto gol a tutti su calcio piazzato".