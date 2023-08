Pioli verso Monza-Milan: "Quando mi ha chiamato Galliani, ho risposto che eravamo onorati di partecipare al Trofeo Silvio Berlusconi"

In vista del primo Trofeo Silvio Berlusconi in programma domani sera tra Monza e Milan, Stefano Pioli ha dichiarato a sportmediaset.it: "Adriano Galliani mi ha chiamato che eravamo in vacanza e quando mi ha proposto il Trofeo Berlusconi abbiamo risposto che noi siamo solamente onorati di partecipare a questo torneo. Spero di poter salutare anche i familiari e i collaboratori di Berlusconi e di fare la partita al meglio possibile perché comunque Berlusconi fa parte in modo così completo e importante della storia del Milan".