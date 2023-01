Pioli: "Vi spiego perchè siamo venuti tutti a Milanello dopo il Torino. Negli occhi dei ragazzi vedo grande determinazione"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha spiegato perchè dopo il ko contro il Torino ha voluto portare tutta la squadra a Milanello: "Quando c'è qualcosa che non va faccio fatica ad aspettare il giorno dopo. Ho preferito parlare subito con i miei per spiegare cosa fare meglio e per far riposare bene tutti. Con la Roma avevamo giocato bene, col Torino una partita giusta fino al 70esimo. Non è una questione di seconde linee, ma di attenzione e volontà. Che cos'ho letto negli occhi dei giocatori? Grande determinazione e volontà. Nelle ultime due partite non abbiamo raggiunto i risultati che volevamo, dobbiamo fare tutti meglio, ma ho visto voglia di imparare dagli errori".