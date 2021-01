Pioli: "Vittoria frutto del gioco e del carattere"

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - "Abbiamo fatto fatica ma per vincere bisogna farla e comunque abbiamo creato tanto. Anche subìto qualcosina, è vero, ma è normale se non chiudi le partite. Sono soddisfatto, perché abbiamo vinto con il gioco e con il carattere". L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, è contento per il ritorno al successo, della capolista al Dall'Ara, ritrovando il filo interrotto dai ko con Atalanta e Inter. E soddisfatto lo è pure per il rientro di Bennacer e quello imminente di Calhanoglu. "Ritrovare i giocatori è importante per avere scelte - argomenta -: dall'inizio e a partita in corso. In più ora avremo un po' di tempo per lavorare a livello fisico e tattico". (ANSA).