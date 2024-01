Pioli: "Vogliamo arrivare in fondo in Europa League tenendo alto il livello in campionato. Lotta Scudetto? Al momento non siamo in quella lotteria lì"

Alla vigilia del match contro il Bologna, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa degli obiettivi stagionali del Milan:

Inzaghi e Allegri mettono il Milan nella lotta scudetto...

"Sono molto bravi, al momento non siamo in quella lotteria lì. Siamo nella lotteria dei nostri risultati e del pensare partita per partita".

Aiuta non avere le coppe ora?

"Dobbiamo pensare di poter essere competitivi in due competizioni perché è il nostro obiettivo, arrivando fino in fondo in Europa League tenendo alto il livello in campionato. Anche se ci sono tanti esempi in Italia di squadra andate avanti in Europa League che poi hanno fatto fatica in campionato... Noi vogliamo provare ad essere un'eccezione anche in questo".