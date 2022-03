Pioli: "Vorremo vincere qualcosa per far diventare questa stagione molto importante"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ai microfoni di Mediaset, nel post gara di Milan-Inter ha parlato Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri: "Il Milan ha giocato una buona partita, meritavamo qualcosa in più ma se la vediamo in ottica delle due partite è un buon risultato, ma meritavamo di vincere. Come è andato il raccolto? È stato parziale, ma sono soddisfatto. La prossima partita sarà difficile, l’Inter è molto forte, ma ce la giochiamo. Abbiamo fatto un percorso importante in due anni e mezzo, vorremo vincere qualcosa per far diventare questa stagione molto importante".