Guardando a dati e statistiche interessanti, in avvicinamento alla sfida tra Milan e Sassuolo, un'analisi particolare è quella relativa ai precedenti di Stefano Pioli contro il Sassuolo. Stefano Pioli ha allenato in 10 gare contro i neroverdi in Serie A: per l'allenatore del Milan 4 successi, 2 pareggi e 4 sconfitte.