Pioli: "Zlatan ci ha fatto crescere e darà ancora tanto per il Milan"

Nel corso dell'evento "Campioni sotto le stelle" in corso a Biella, Stefano Pioli è intervenuto anche su Zlatan Ibrahimovic: "Con Zlatan è facile andare d'accordo. Siamo due persone molto dirette, ci diciamo quello che pensiamo e tutte e due sicuramente quando ci confrontiamo abbiamo come primo obiettivo il bene della squadra. Credo che quando si parte da questa base va bene qualsiasi cosa. Non temo discussioni o confronti. Zlatan non lo ammetterà mai ma è il primo a mettersi davanti a tutti e prendersi le proprie responsabilità, è una persona di un'intelligenza e di una simpatia estrema. Sicuramente ci ha fatto crescere tanto e darà ancora tanto per il Milan".