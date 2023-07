Pipì sulla porta di un abitazione: Cristante e Spinazzola accusati a Forte dei Marmi da un residente e coinvolti in una lite verbale

(ANSA) - FORTE DEI MARMI, 16 LUG - Uno scambio concitato, urla e qualche spinta. Rissa sfiorata a Forte dei Marmi per i calciatori della Roma, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola che stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza nella località toscana: i due giallorossi, insieme ad un gruppo di amici, sono stati coinvolti in una lite verbale nella serata di ieri. Il video del diverbio è diventato virale su Tik Tok e si vedono i due giocatori, insieme con gli amici, discutere con un uomo che accusa urlando alcuni componenti del gruppo di aver fatto pipì sulla porta di un'abitazione. Un episodio su cui interviene la stessa Roma che fa sapere che non ci sarebbe stata alcuna rissa.

Spinazzola e Cristante, inoltre, sempre secondo la ricostruzione giallorossa, sarebbero intervenuti per calmare una situazione di nervosismo che aveva coinvolto l'uomo che urlava nel video e un amico dei due romanisti, provando semplicemente a evitare che gli animi si scaldassero troppo. Da domani, intanto, saranno di nuovo al lavoro a Trigoria agli ordini di José Mourinho. (ANSA).