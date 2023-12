Pippo Inzaghi contro il Milan: il rendimento da allenatore dell'ex numero 9 contro i rossoneri

vedi letture

Il Milan è reduce da una bella vittoria contro il Monza, ma la testa in questo momento è focalizzata sul prossimo match dei rossoneri in trasferta a Salerno venerdì sera. Contro i ragazzi di Stefano Pioli, una vecchia e romantica conoscenza del mondo rossonero: Filippo Inzaghi, eterno numero 9 del Milan di Carlo Ancelotti con 2 Champions League vinte, uno scudetto, una Coppta Italia e tanto altro ancora oltre ad aver segnato gol e marchiato, indelebilmente e in positivo la storia del Mian.

Venerdì sera Inzaghi, che allenò il Milan nella stagione 2014-15, sarà avversario di Stefano Pioli: questo il rendimento dell'attuale allenatore granata contro i rossoneri. Infatti, da allenatore Pippo Inzaghi ha affrontato il Milan 3 volte: 2 sconfitte nel 2020-2021 (Benevento-Milan 0-2 e Milan-Benevento 2-0) e un pareggio nella stagione 2018-2019 (Bologna-Milan 0-0).