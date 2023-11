Pique: "Nessuno ricorderà la 14esima del Real". Ancelotti risponde: "Vive nel suo mondo"

Hanno fatto discutere alcune dichiarazioni rilasciate da Gerard Piqué in un'intervista a RAC1. L'ex difensore del Barcellona ha parlato dei successi del Real Madrid in Champions sminuendo l'ultimo trionfo, quello del 2022: "Il Real Madrid attuale è più o meno lo stesso, trasmette poco ma ottiene risultati e a febbraio sarà vivo in tutte le competizioni. Quando vinciamo siamo ricordati per sempre, ma quando vincono loro è solo un trofeo in più. L’ultima Champions è stata un miracolo perché sono stati inferiori ad ogni turno e nessuno se lo ricorderà".

Parole che ovviamente non sono passate inosservate e Carlo Ancelotti ha risposto dopo la vittoria sul Braga: "Piqué vive nel suo mondo, che non è il mondo dei tifosi del Real Madrid. Posso assicurarvi che non esiste un solo tifoso del Real Madrid che non ricorderà la 14esima Champions. Sarà ricordata per tutta la vita".