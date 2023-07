Pirlo sul Milan: "Pioli ha maggiori responsabilità ora"

L'ex giocatore del Milan e oggi allenatore della Sampdoria in Serie B, Adrea Pirlo, è stato intervistato questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport e in chiusura del suo intervento ha espresso anche un suo giudizio sulla Serie A e sulla situazione in casa rossonera. Queste le sue parole: "Il Napoli ha fatto una cosa straordinaria, ma avevo visto Spalletti in Turchia, nella pausa del campionato, ed erano già proiettati per arrivare sino in fondo.

Bisogna vedere cosa faranno le rivali. Per la nuova Juve servirà tempo, nel Milan Pioli ha maggiori responsabilità e alla fine credo che mancherà Maldini, perché non era solo una persona speciale per i calciatori, ma proprio come uomo, perché Maldini è sempre Maldini"