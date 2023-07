Pirlo sulla Serie A: "Bis del Napoli? Da vedere le rivali"

Il nuovo tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti trattati dall'ex regista, che ha anche detto la sua su come può andare il prossimo campionato di Serie A: "Il Napoli ha fatto una cosa straordinaria, ma avevo visto Spalletti in Turchia, nella pausa del campionato, ed erano già proiettati per arrivare sino in fondo. Bisogna vedere cosa faranno le rivali".

Prosegue Pirlo, parlando delle due squadre in cui ha giocato gran parte della sua carriera: "Per la nuova Juve servirà tempo, nel Milan Pioli ha maggiori responsabilità e alla fine credo che mancherà Maldini. Non era solo una persona speciale per i calciatori, ma proprio come uomo, perché Maldini è sempre Maldini".