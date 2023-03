Pirlo torna sull'addio al Milan: "Non ricevetti offerte: sarei rimasto tutta la vita in rossonero"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Andrea Pirlo intervistato su Prime Video dall'amico ed ex compagno in rossonero Massimo Ambrosini, è tornato a parlare del suo addio al Milan: "Mi fecere un'offerta? Nono, un'offerta mai. Loro volevano fare un anno di contratto perché oltre i 30 anni, anche a voi, Sandro, Rino (Nesta e Gattuso, ndr) avevano fatto un anno di contratto: dopo i 30 anni il Milan aveva cambiato il modo di vedere questi tipi di giocatore. Non c'è mai stata un'offerta, non ci siamo mai trovati su questa cosa perché io volevo star lì ancora di più. I pianti che abbiamo fatto li sappiamo, quindi... Sarei rimasto tutta la vita al Milan".