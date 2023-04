Piscitelli su Ibrahimovic: "Esempio per grandi e giovani: dà tanto a livello umano"

MilanNews.it

Riccardo Piscitelli, portiere classe '93 del Mezőkövesd-Zsóry Sportegyesület cresciuto nel settore giovanile del Milan, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ci sono persone al mondo che riescono a dare l'esempio, e Ibra è uno che riesce sempre ad accompagnare le parole ai fatti. E' una persona che è sempre stata d'esempio per i più grandi e per i più giovani, personalità imponente che dà tanto al calcio e a livello umano"