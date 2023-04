Piscitelli sul settore giovanile rossonero: "Università del calcio: perfetto per crescere"

MilanNews.it

Riccardo Piscitelli, portiere classe '93 del Mezőkövesd-Zsóry Sportegyesület cresciuto nel settore giovanile del Milan, è stato intervistato ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva e ha parlato così dei suoi anni al Vismara: "La scuola Milan è una università del calcio. Ho avuto la fortuna di poter crescere come persona e come calciatore in un ambiente che è un'oasi. Parlando dell'ambiente Milan è uno dei più adatti al mondo per crescere come calciatore.