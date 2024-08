Pistocchi: "Se arrivasse anche Fofana, il Milan ha un centrocampo di livello europeo"

L'opinionista e giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha commentato la vittoria del Milan sul Monza per 3-1 in occasione della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Un giudizio positivo nei confronti dei rossoneri che vengono considerati come una potenza sottovalutata in questa fase di precampionato. "Se ne parla con sufficienza, ma il nuovo Milan mi piace e convince", esordisce Pistocchi nel tweet pubblicato sul suo account personale di X.

Poi Pistocchi ha spiegato le sue ragioni: "Sinora ha preso giocatori forti nel reparto arretrato, Emerson Royal e Pavlovic in ruoli dove aveva qualche carenza, a centrocampo riavrà Reijnders, Musah e Bennacer bravissimi nel gestire e rilanciare e se arriva anche Fofana ha un reparto di livello europeo; Pulisic dietro la prima punta garantisce gol e assist, Morata è uno dei pochi attaccanti che gioca con la squadra e per la squadra; con Jovic può formare una coppia che si completa alla perfezione. Se Leao trova continuità al suo-alto-livello, i rossoneri saranno una mina vagante sulla strada dello scudetto. Li vedo in poule con i cugini, per un super derby d’Italia".