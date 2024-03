Più che l'Arabia questo Milan ha fatto venire 'a rabbia

vedi letture

Il titolo va letto con la voce e la cadenza di Francesco Totti, come in una sua famosa barzelletta. L'Arabia e la rabbia, infatti, sono la massima sintesi di tutto ciò che è circolato nel e attorno al mondo Milan nelle ultime ore: dalle voci dell'interessamento di PIF, fondo sovrano dell'Arabia Saudita, per le quote del Milan alla giusta e legittima reazione alla bruttissima vittoria - sembra un paradosso, ma non lo è - dei rossoneri a San Siro per 4-2 nell'andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga.

Partiamo dal campo, dal risultato, da San Siro, che è più fresco e più prossimo, anche pensando al ritorno di giovedì prossimo in Repubblica Ceca. Il Milan ha vinto sì, mettendo in cascina un vantaggio discreto di due gol, ma ha giocato in maniera abbastanza indecorosa se si considerano la forza della rosa, le ambizioni professate per questa competizione e il valore nettamente inferiore (peggiorato dall'uomo in meno per espulsione al 26esimo) dello Slavia Praga: pigrizia, superficialità, lentezza, troppi tocchi, poche scintille, disattenzioni, rare accelerazioni. Tutto ciò ha provocato, come già anticipato, la rabbia dei tifosi rossoneri: non è una rabbia violenta, ma una rabbia di delusione, figlia dell'ennesima brutta prestazione successiva a tante belle speranze e alla voglia dei tifosi di esultare in una stagione, fin qui, troppo avara di soddisfazioni. E a prescindere dalla qualificazione, si badi bene: la partita non dovrà trasformarsi in un'altra brutta figura.E poi ci sono le voci sull'Arabia Saudita, notizie del presente, ma che riguardano il futuro del club rossonero. Intervistato da SkySport, Giorgio Furlani ha definito come "speculazioni" tali indiscrezioni, sottolineando che non ci sia "nulla di vero" nell'imminente cessione di quote di minoranza dell'AC Milan al fondo già proprietario del Newcastle. Come si è spesso sottolineato, comunque, il Milan continuerà ad andare alla ricerca di nuovi soci, come da mission di un fondo come RedBird; magari non con questa imminenza e non il sovrano dell'Arabia. Per ora, per il Milan e i milanisti, c'è solo un po' di arabbia da smaltire.