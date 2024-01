Più che Leao-Sinner, paragone Leao-Leclerc. Pioli: "Sì. Però non è che ogni volta che Rafa prende palla può saltare tre avversari e fare gol"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Bologna, Stefano Pioli ha dichiarato su Rafael Leao che in Serie A non segna da fine settembre: "Questa storia sta andando avanti da troppo tempo e credo che non è così. Se abbiamo segnato molto di più dell'anno scorso e siamo il secondo miglior attacco del campionato, dentro a queste cifre penso che ci sia tanto di Rafa. È un punto di riferimento per noi e anche per le difese avversarie, ci sta offrendo tante soluzioni, sta servendo dei gran palloni. È uno dei giocatori che in Serie A fornisce più assist. Amo Rafa nel suo modo di essere, è un artista. È un genio, però ascolta. È questa la cosa importante".

Più che il paragone con Sinner, non ritiene che ci stia il paragone Leao-Leclerc? Talento da predestinato, sorpassi eccezionali come i dribbling, ma anche tante critiche perché ci si aspetta sempre di più. La convince?

"Sì, ma non credo che Leclerc o Rafa stiano sopportando male le aspettative o le critiche. Parlo di Leao, perché mi piace la Formula1, ma non sono così tanto competente... Rafa è un punto di riferimento importantissimo per la nostra fase offensiva. È vero che non sta facendo tanti gol in campionato, ma sta mandando in gol i compagni, si porta sempre via due-tre avversari, è continuo nel lavoro, è dentro le partite molto più di prima, vedo dei miglioramenti. Che poi ci si aspetti tutti sempre di più è così, forse ci si aspetta anche troppo... Non è che ogni volta può saltare tre avversari e andare a fare gol".