Più figurine in pacchetto e audio: ecco il nuovo album Panini

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - "Calciatori Panini continua con il suo percorso di innovazione. La collezione dedicata alla stagione 2023-2024 si contraddistingue per elementi di grande modernità". Alex Bertani, direttore mercato Italia, presenta così Panini "Calciatori 2023-2024", la 63a edizione della collezione ufficiale di figurine Panini svelata oggi presso l'International Broadcasting Center, il centro di produzione di Lega Serie A, a Lissone (Monza e Brianza). L'album si compone di 697 figurine da raccogliere in 128 pagine, con la copertina caratterizzata dall'immagine dei giocatori dei club di Serie A, uno per squadra.

Ma sono tante le novità, a partire dai pacchetti con più figurine, riducendo quindi il costo a figurina, passando per l'audio presente su alcuni giocatori: su 2/3 calciatori per club c'è un logo che inquadrato con lo smartphone darà la possibilità di ascoltare la voce del giocatore. Cambia inoltre la grafica della figurina dei giocatori che darà grande rilevanza al numero di maglia, con lo sfondo che comporrà il background della pagina. Tante inoltre le figurine speciali presenti all'interno, tra le quali in particolare Gianluigi Buffon, (oggi team manager della nazionale), a cui è stata dedicata la figurina numero 1. (ANSA).