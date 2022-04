Più testa che tecnica in questo finale? Pioli: "Conta tutto, ma dobbiamo pensare alla partita di domani"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato di quello che conta di più in questo finale: "Credo che conti tutto, poi dopo le partite sono spesso decise da episodi e ci devi mettere qualcosa in più dell'avversario, che sia tecnica, intuito, ferocia. È quello che vogliamo fare ora. È sbagliato pensare alle prossime 4, dobbiamo pensare a quella di domani".