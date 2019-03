Pjaca, ko legamento crociato sinistro

(ANSA) - FIRENZE, 9 MAR - Nuovo grave infortunio per Marko Pjaca: l'attaccante croato della Fiorentina durante l'allenamento ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il giocatore in prestito della Juventus, che già in carriera ha subito gravi infortuni al ginocchio, effettuerà una consulenza chirurgica per programmare il trattamento ritenuto più opportuno. Proprio in questi giorni Pjaca era stato convocato in nazionale per i prossimi impegni.