Pjanic: "La lotta scudetto sarà la solita: Napoli, Juve, Inter, Milan. Nerazzurri e rossoneri stanno cambiando parecchio..."

Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma, Juventus e Barcellona, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così delle squadre che lotteranno per il prossimo scudetto in Serie A: "Aspettiamo fine agosto. I club italiani non stanno facendo un mercato aggressivo, prima hanno l’esigenza di vendere. La lotta scudetto sarà la solita: Napoli, Juve, Inter, Milan. Nerazzurri e rossoneri stanno cambiando parecchio. Vedremo…".