Plastino: "Ibrahimovic è cambiato, è un punto di riferimento in campo e fuori"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Michele Plastino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando anche di Ibrahimovic e di Milan: “Ibrahimovic è cambiato tantissimo grazie a Pioli. Dal Festival di Sanremo in poi ho visto un altro Ibrahimovic, è diventato un punto di riferimento non solo in campo ma soprattutto fuori. Credo che almeno per un altro anno possa restare al Milan”.