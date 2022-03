Plastino: "Molto contento che Pioli si consacri come uno degli allenatori più forti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Michele Plastino, giornalista, si è così espresso a SkySport sul Milan: "Scelte societarie del Milan? Non ricordo qualcosa di simile, penso sia stato qualcosa di unico a livello di grande squadra. Penso sia stata una svolta fondamentale che ti devo dire mi auguravo per stima e simpatia nei confronti dell’allenatore del Milan ma lì c’è stata l’intelligenza che ha prevalso nella dirigenza del Milan, si è scelto la persona più giusta sia dal punto di vista tecnico, umano e psicologico e questi elementi fondamentali compongono questo Milan e questo a fatto si che Pioli si consacrasse come uno degli allenatori più forti del campionato italiano e europeo".