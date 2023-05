Platini: "L’avvicinamento sarà infuocato, ma ciò che conta per i giocatori è la partita"

MilanNews.it

Michel Platini è intervenuto sull'EuroDerby: "Più difficile l’avvicinamento alla partita o scendere in campo e giocarla? Dipende. Io venivo da un calcio francese dove non c’erano giornalisti e sono arrivato in quello italiano dove si parlava soltanto di calcio tutto il giorno. Una volta ho detto che stavo bene solo nei 90 minuti della partita, così almeno in quel momento non si parlava di calcio e nessuno mi rompeva le scatole. L’avvicinamento sarà infuocato, ma ciò che conta per i giocatori è la partita. Devono pensare solo a quella". Lo riporta la gazzetta.it.