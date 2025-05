Play for the Future, Gravina: "Fieri e orgogliosi di poter dare nostro contributo"

vedi letture

In occasione dell’evento “Play for the Future” di Fondazione Milan, FIGC e patrocinato dal Ministero della Giustizia, presso il Teatro Puntozero Beccaria, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto direttamente dal palco. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato presente al "Beccaria" di Milano.

Le parole di Gravina: “Siamo fieri e orgogliosi di poter dare il nostro contributo ad un progetto che riteniamo nobile. Ha a che fare con la multidimensionalità del mondo del calcio. Stiamo cercando di dare un senso nuovo all’impegno dei ragazzi nel calcio, abbandonando una sorta di pedagogia delle competenze, che considerava i giovani delle tabula rasa in cui inserire nozioni, ma mettere un seme nei giovani per fargli tirare fuori tutto ciò che hanno di buono. Anche per questo progetto, mettiamo a disposizione dei ragazzi la nostra esperienza. Perché non c’è nessuna forma di dipendenza che possa bloccare la voglia di rinascere di questi ragazzi”.