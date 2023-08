Playoff Conference League, Fiorentina contro una tra Rapid Vienna o Debrecen

(ANSA) - FIRENZE, 07 AGO - La Fiorentina affronterà la vincente del doppio confronto tra Rapid Vienna e Debrecen nei play off di Conference League, in programma il 24 e il 31 agosto prossimi. E' l'esito del sorteggio avvenuto oggi a Nyon. La squadra di Vincenzo Italiano, finalista nell'ultima edizione della competizione, è subentrata al posto della squalificata Juventus ed è stata inserita fra le teste di serie: i viola disputeranno l'andata in trasferta, in Austria o in Ungheria, in attesa della gara di ritorno il 31 allo stadio Franchi. (ANSA).